Хуситы сообщили о нападении на два американских торговых судна в Красном море

Коммерческие суда из Соединенных Штатов подверглись атакам представителей движения «Ансар Аллах». Это произошло в акватории Красного моря, про воздушные удары сообщил представитель этого движения Яхья Сариа. Его слова привел телеканал Al Masirah.

По утверждению Сариа, атакам подверглись балкер Cyclades и контейнеровоз MSC Orion. Удар по первому был нанесен в Красном море.

«Оно нарушило решение о запрете прохода судов в порты оккупированной Палестины, поскольку направлялось в Умм-эр-Рашраш», - так объяснил представитель хуситов удар по судну Cyclades.

Контейнеровоз MSC Orion был обстрелян в Индийском океане, поскольку «Ансар Аллах» идентифицировало его как израильский. Вдобавок ко всему, на два американских эсминца было совершено нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов. По утверждению хуситов, все их атаки были успешными. Все намеченные ими цели были поражены.

Ранее командование военно-морских сил США отчиталось об отражении всех атак хуситов на суда и корабли коалиции. Якобы моряки отбили все нападения на два коммерческих судна и боевой корабль в Аденском заливе