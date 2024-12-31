Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что страна не может передать вооружение Украине без согласия России. Об этом дипломат сообщил в интервью греческому порталу militaire.gr.

Греческие власти не обладают информацией о том, что с обслуживанием систем ПВО российского производства есть проблемы. Кроме того, никто в этой стране ЕС не заинтересован в передаче оружия Киеву. На это потребовалось бы провести переговоры с РФ, ведь Афины и Москва заключали договор о военно-техническом сотрудничестве. То есть, как уточнил Маслов, греческая сторона скована рамками этого соглашения. Письменное разрешение на передачу оружия ВСУ в Москве очевидно не дадут.

«Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции, которое необходимо соблюдать», — сказал Маслов.

Кроме того, Греции не выгодно отказываться от соглашения с РФ. Она уже долгие годы усиливала свою оборону за счет российских систем вооружения.

Ранее сообщалось, что в МИД России заявили о нежизнеспособности моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.