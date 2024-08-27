Грибники нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ в подмосковном лесу
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Грибники нашли в лесном массиве в Можайском округе боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Снаряд лежал примерно в километре от охотничьего хозяйства. О находке любители «тихой охоты» сразу же сообщили спасателям.
На место прибыли взрывотехники. Они определили, что боеприпас представляет собой 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его обезвредили с соблюдением техники безопасности.
Ранее сообщалось, что дети обнаружили боеприпас времен ВОВ во время прогулки в подмосковной деревне.