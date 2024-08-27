Грибники нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ в подмосковном лесу

Грибники нашли в лесном массиве в Можайском округе боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Снаряд лежал примерно в километре от охотничьего хозяйства. О находке любители «тихой охоты» сразу же сообщили спасателям.

На место прибыли взрывотехники. Они определили, что боеприпас представляет собой 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его обезвредили с соблюдением техники безопасности.

Ранее сообщалось, что дети обнаружили боеприпас времен ВОВ во время прогулки в подмосковной деревне.