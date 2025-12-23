«Гроб в снежном плену»: траурный кортеж из 18 человек застрял в Иркутской области

Траурная процессия из трех машин, перевозившая гроб и 18 человек, в том числе детей и стариков, оказалась в снежном плену по дороге в отдаленное село Иркутской области. Спасательная операция заняла больше суток. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Три автомобиля, направлявшиеся на похороны в труднодоступное село Онгурен, что в переводе означает «конец пути», полностью увязли в снежных заносах. Внутри находилась большая семья, которой пришлось провести в ледяной ловушке несколько часов.

Чтобы пассажиры не замерзли, водителям пришлось не выключать двигатели, расходуя драгоценное топливо. Ситуацию осложняло наличие в колонне пожилых людей и малышей, а также сам траурный груз.

Операция по спасению оказалась непростой. Пострадавшие дважды обращались за помощью, но даже специальная техника МЧС первоначально не могла пробиться к ним, также застревая в глубоком снегу. Лишь спустя сутки спасателям удалось наконец добраться до кортежа. Всех 18 человек и гроб успешно эвакуировали и доставили в пункт назначения.

