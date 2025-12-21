Суровые морозы северного региона России: пассажиров оставили без вылета в Москву на сутки

Суровая ямальская зима внесла коррективы в работу авиатранспортного узла. Из-за сложных погодных условий, связанных с экстремальными морозами, авиакомпания «Ямал» приняла решение перенести несколько рейсов по маршруту Новый Уренгой — Москва и обратно, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Рейсы, запланированные на 21 декабря, были сдвинуты на следующие сутки, 22 декабря, с изменением времени вылета. Такая мера является стандартной превентивной практикой в арктическом регионе, где безопасность полетов находится в прямой зависимости от метеообстановки.

Авиаперевозчик оперативно проинформировал всех пассажиров об изменениях с помощью SMS-рассылки. Согласно правилам, в случае подобного переноса компания берет на себя обязательства по обеспечению пассажиров, уже прибывших в аэропорт, размещением в гостинице, питанием и водой. Для тех, кто не готов ждать вылета, действует гибкая политика: пассажир может полностью отказаться от поездки и получить 100% возврат денег за билет в месте его первоначальной покупки без каких-либо штрафных санкций.

