Громкий хлопок на Рябиновой: очевидцы приняли пожар за взрыв — что на самом деле произошло на парковке в Москве?

В Москве на западе столицы произошло возгорание автомобиля, которое сначала приняли за взрыв, пишет телеграм-канал SHOT. Инцидент произошел на парковке возле административного здания на улице Рябиновой в районе Очаково-Матвеевское.

По свидетельствам очевидцев, припаркованный Mercedes ML350 сначала задымился, а затем внутри салона произошла вспышка с громким хлопком, после чего у машины выбило стекла. В момент происшествия в автомобиле никого не было.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Пожарные расчеты столичного МЧС ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как уточнили в экстренных службах, взрывного устройства в автомобиле обнаружено не было. Предварительно, причиной хлопка и вспышки стали технические неполадки либо короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Фрязино пострадал при взрыве в собственном автомобиле.