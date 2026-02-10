В Подмосковье взорвался автомобиль: возбуждено уголовное дело, один человек ранен
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в подмосковном Фрязине. Инцидент произошел на железнодорожном переезде на улице Вокзальной, сообщила пресс-служба Главного Следственного Управления СК (ГСУ СК) РФ по Московской области.
По предварительным данным, в автомобиле марки Nissan сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате взрыва пострадал 50-летний водитель. Мужчина получил осколочное ранение голени и был экстренно госпитализирован. Его жизни, по последней информации, ничего не угрожает.
Как сообщают источники телеграм-канала «112», незадолго до взрыва сам пострадавший заметил подозрительную дыру в полу своего автомобиля и успел сообщить об этом в экстренные службы.
Следствие квалифицировало произошедшее как покушение на убийство с использованием общеопасного способа и незаконный оборот взрывчатых веществ.
Железнодорожный переезд, на котором произошел взрыв, временно закрыт для движения. На месте происшествия продолжают работу следователи, оперативники и криминалисты.
