В Подмосковье взорвался автомобиль: возбуждено уголовное дело, один человек ранен

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в подмосковном Фрязине. Инцидент произошел на железнодорожном переезде на улице Вокзальной, сообщила пресс-служба Главного Следственного Управления СК (ГСУ СК) РФ по Московской области.

По предварительным данным, в автомобиле марки Nissan сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате взрыва пострадал 50-летний водитель. Мужчина получил осколочное ранение голени и был экстренно госпитализирован. Его жизни, по последней информации, ничего не угрожает.

Как сообщают источники телеграм-канала «112», незадолго до взрыва сам пострадавший заметил подозрительную дыру в полу своего автомобиля и успел сообщить об этом в экстренные службы.

Следствие квалифицировало произошедшее как покушение на убийство с использованием общеопасного способа и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Железнодорожный переезд, на котором произошел взрыв, временно закрыт для движения. На месте происшествия продолжают работу следователи, оперативники и криминалисты.

Ранее появились подробности о задержании еще одного фигуранта дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.