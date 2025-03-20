Группа бойцов ВСУ попыталась прорваться в Белгородскую область

Украинское подразделение попыталось прорваться в Белгородскую область в Краснояружском районе, но было отбито. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По имеющимся данным, ВСУ пытались прорвать границу Белгородской области в районе села Демидовка, которое находится в Краснояружском районе. По подсчетам пограничников, вражеская группа составляла порядка 30-50 бойцов.

«Прямо сейчас ВС РФ добивают остатки в лесопосадках к югу от населенного пункта. В самом селе противника нет», — указал микроблог.

Подобные попытки уже длятся третьи сутки, до сих пор они оставались безуспешными.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский подтвердил факт попыток проникновения украинских военных формирований на территорию Белгородской области. По его словам, данные действия являются вполне логичными с точки зрения стратегии.