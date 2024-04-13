Группа десантников ВСУ сдалась в плен ВС России

Военнослужащие 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Случай сдачи в плен произошел на Авдеевском направлении. Российские бойцы группировки войск «Центр» встретили девятерых военных из ВСУ, которые выразили желание сложить оружие. Бывший членов элитной украинской бригады забрали у села Водяное.

Пленники заявили, что их командиры дают исключительно удаленные указы, а сами никогда не появляются на передовой. Никакой мотивации и уважения у старших в ВСУ нет.

«Нашему начальству на нас безразлично, оно не хочет идти на позиции оценить обстановку. <...> Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне. Когда нас в плен вели, наши же по нашим начали обстрел», — рассказывают пленные.

В оборонном российском ведомстве еще раз подчеркнули, что любой украинский боец может сдаться, выйдя на отдельный канал связи: радиочастоту 149200 с позывным «Волга». По связи дают инструкцию по действиям и выходе из боевых действий для сдачи в плен. Именно такой возможностью воспользовались десантники на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что по окраине Луганска нанесли удар.