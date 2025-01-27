Целая группа солдат из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сдалась в плен в районе Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС.

По информации издания, пленные находятся в безопасных условиях и получают необходимую помощь.

26 января Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в результате активных наступательных операций подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Восток» была освобождена территория населенного пункта Великая Новоселка.

Ранее сообщалось, что в Курахово командир ВСУ случайно перепутал этаж и оказался в плену у ВС РФ.