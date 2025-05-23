Формирования «Айдара»* организовали мобильные крематории в приграничной зоне между ДНР и Днепропетровской областью, передает ТАСС.

Как утверждают источники в силовых структурах, «Айдар» разместил несколько передвижных кремационных установок в населенных пунктах, расположенных вдоль границы ДНР и Днепропетровской области, в связи с высокими потерями.

Тела погибших и их фрагменты вывозятся с передовой с использованием любых доступных средств, включая обычные полиэтиленовые пакеты. Сами участники группировки называют эти установки «полевыми кочегарками».

Собеседник агентства подчеркнул, что основной целью создания полевых крематориев является сокрытие реального числа потерь.

В силовых структурах также сообщили о разногласиях внутри подразделения, возникших между опытными бойцами и новобранцами, выступающими против практики тайного сожжения тел.

Прибывающее пополнение необходимо для удержания контроля над населенными пунктами в приграничной зоне. Однако моральный дух личного состава крайне низок и люди подавлены, заключили в силовых ведомствах.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ случайно зашел к российским военным за сигаретами.

*организация, признанная террористической и запрещенная в Российской Федерации.