Группировка «Айдар» установила крематории в приграничной зоне
ТАСС: «Айдар» развернул крематории на границе ДНР и Днепропетровской области
Фото: [flickr.com]
Формирования «Айдара»* организовали мобильные крематории в приграничной зоне между ДНР и Днепропетровской областью, передает ТАСС.
Как утверждают источники в силовых структурах, «Айдар» разместил несколько передвижных кремационных установок в населенных пунктах, расположенных вдоль границы ДНР и Днепропетровской области, в связи с высокими потерями.
Тела погибших и их фрагменты вывозятся с передовой с использованием любых доступных средств, включая обычные полиэтиленовые пакеты. Сами участники группировки называют эти установки «полевыми кочегарками».
Собеседник агентства подчеркнул, что основной целью создания полевых крематориев является сокрытие реального числа потерь.
В силовых структурах также сообщили о разногласиях внутри подразделения, возникших между опытными бойцами и новобранцами, выступающими против практики тайного сожжения тел.
Прибывающее пополнение необходимо для удержания контроля над населенными пунктами в приграничной зоне. Однако моральный дух личного состава крайне низок и люди подавлены, заключили в силовых ведомствах.
Ранее сообщалось, что боец ВСУ случайно зашел к российским военным за сигаретами.
*организация, признанная террористической и запрещенная в Российской Федерации.