Министерство обороны РФ проинформировало об успехах российских военнослужащих из группировки «Север». Бойцы успешно отразили атаку ВСУ, а также сорвали попытки противника контратаковать в Курском приграничье.

Украинские силы пытались прорваться к Любимовке. В последние сутки они также предпринимали попытки контратак в направлениях Камышевка, Кремяное и Черкасское Поречное. Согласно данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 40 человек.

Отличилась российская группировка «Север», которая продолжает наступление. Поражения наносят по ряду формирований ВСУ, среди которых механизированные, танковые и десантно-штурмовые бригады. Активные действия провели в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

Ранее стало известно, какие серьезные потери понесли Военные силы Украины.