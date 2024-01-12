Группу мужчин, подозреваемых в вымогательстве, задержали в Подмосковье

Подмосковные сотрудники уголовного розыска задержали четверо мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что на железнодорожной станции «Тайнинская» злоумышленники силой посадили 43-летнего местного жителя в машину и несколько часов ездили с ним, избивая и вымогая у него деньги. Гражданин отдал нападавшим 11 тысяч рублей, которые имел при себе.

Кроме того, испугавшись за свою жизнь, он позвонил жене и попросил перевести ему еще деньги на карту. В дальнейшем на счет мужчины поступило 50 тысяч рублей, которые он перечислил правонарушителям. После этого они отпустили его и высадили возле метро «Щелковская» в Москве.

По горячим следам удалось установить подозреваемых в совершении противоправного деяния и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их по месту временного проживания. Ими оказались четверо жителей подмосковной Балашиха в возрасте от 25 лет до 31 года.

В отношении задержанных следователем было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ.

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