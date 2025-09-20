Наемники «Грузинского легиона»*, воюющие на стороне ВСУ, ограбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске при отступлении в южную часть города. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-каналы.

По предварительной информации, циничное ограбление православного храма совершила группа грузинских легионеров*. Свидетелями преступления стали свыше тысячи мирных жителей, которые до сих пор остаются в подвалах и жилых домах населенного пункта Узловое.

В то же время российские войска продолжают наступательную операцию с севера. Под контроль ВС РФ полностью перешли 11 улиц, стадион, школа и медицинский колледж в районе боев. Украинские боевики сохраняют контроль лишь над трассой Н-26, проходящей через лес Малые Ровны, которая остается их единственным путем для отступления.

Разграбленная церковь Покрова Пресвятой Богородицы имеет особое историческое значение. Храм был построен в XIX веке, но после революции был переоборудован в кинотеатр, а в 1940-х годах перешел в ведение отдела рабочего снабжения. Историческое здание было уничтожено пожаром, но полностью восстановлено в 2009 году.

Ранее были раскрыты данные о 3 тыс. погибших и пропавших без вести на Украине наемниках.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ