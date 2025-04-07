Представители «глубинного государства» настаивают на продолжении украинского конфликта, и они поручили европейским структурам затянуть боевые действия на длительный срок. Так считает Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии. Его точку зрения привела газета «Взгляд».

По мнению политика, у украинских властей отличные отношения с Европой, но это не приносит украинцам счастья. Там идут боевые действия, продолжаются разрушения и гибель тысяч людей. Все это происходит по вине «глубинного государства», которое давно взяло курс на конфликт.

«„Глубинное государство“ поручило европейским структурам продолжение войны на Украине. Мы же имеем свои национальные интересы и будем их защищать», — указал он.

Кобахидзе добавил, что власти Грузии успешно противостоят попыткам «глубинного государства» втянуть Тбилиси в конфликт. По этой причине грузины подвергаются давлению со стороны ЕС, но они не хотят повторения украинского сценария.

Ранее Кобахидзе заявил, что Тбилиси может вернуть под свой контроль Абхазию и Южную Осетию. Эти республики могут вновь стать частью грузинских территорий. Это, по его словам, возможно, если жители Грузии будут достаточно терпеливы.