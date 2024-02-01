Грузовик насмерть переехал женщину на трассе в Одинцово — СМИ
Грузовик насмерть переехал женщину на трассе в Одинцово
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Одинцовском округе Подмосковья произошло смертельное ДТП. Водитель фуры насмерть переехал женщину.
Как сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, трагедия случилась в районе деревни Акулово недалеко от садового товарищества «Старт».
Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток. Все обстоятельства аварии в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске легковая машина въехала в рейсовый автобус. Женщина, которая находилась за рулем легковушки, погибла на месте.