Грузовик насмерть переехал женщину на трассе в Одинцово — СМИ

Грузовик насмерть переехал женщину на трассе в Одинцово

Безопасность
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В Одинцовском округе Подмосковья произошло смертельное ДТП. Водитель фуры насмерть переехал женщину.

Как сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, трагедия случилась в районе деревни Акулово недалеко от садового товарищества «Старт».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток. Все обстоятельства аварии в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске легковая машина въехала в рейсовый автобус. Женщина, которая находилась за рулем легковушки, погибла на месте.

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