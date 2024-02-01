Грузовик насмерть переехал женщину на трассе в Одинцово

Как сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, трагедия случилась в районе деревни Акулово недалеко от садового товарищества «Старт».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток. Все обстоятельства аварии в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске легковая машина въехала в рейсовый автобус. Женщина, которая находилась за рулем легковушки, погибла на месте.