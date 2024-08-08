Грузовик насмерть сбил девятилетнего мальчика на велосипеде в Щелково
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В Щелково грузовик насмерть переехал девятилетнего мальчика, который передвигался на велосипеде, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Трагедия произошла накануне около восьми часов вечера на улице Школьная в деревне Медвежьи Озеры. Ребенок скончался на месте.
Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует Щелковская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Ступино столкнулись микроавтобус и легковая машина, пострадали пять человек.