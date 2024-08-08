Грузовик насмерть сбил девятилетнего мальчика на велосипеде в Щелково

В Щелково грузовик насмерть переехал девятилетнего мальчика, который передвигался на велосипеде, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Трагедия произошла накануне около восьми часов вечера на улице Школьная в деревне Медвежьи Озеры. Ребенок скончался на месте.

Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует Щелковская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Ступино столкнулись микроавтобус и легковая машина, пострадали пять человек.