Грузовик опрокинулся в кювет на трассе в Подмосковье: водителя и пассажиров зажало в кабине

Работники 289-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь пострадавшим в ДТП в Шатуре, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла минувшей ночью в районе деревни Слобода. Грузовик вылетел с трассы в кювет и перевернулся на бок. В результате водитель и двое пассажиров оказались зажаты в салоне.

По словам начальника части Алексея Кабанова, людей из смятой кабины деблокировали с помощью аварийно-спасательного инструмента. Работники «Мособлпожспаса» осмотрели пострадавших. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее подмосковные спасатели освободили женщину-водителя из салона автомобиля, поврежденного в результате ДТП с большегрузом в Солнечногорске.