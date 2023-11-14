Спасатели помогли водителю легковушки выбраться из салона после ДТП с грузовиком в Солнечногорске

Работники 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли пострадавшей в ДТП с грузовиком на трассе в Красногорске, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась возле деревни Марьино. Там столкнулись иномарка и большегруз. Водитель легковушки из-за полученной травмы не смогла самостоятельно выбраться из смятого салона.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они вызволили из легковой машины 38-летнюю пострадавшую и сопроводили ее до кареты скорой помощи.

Женщина-водитель с подозрением на сотрясение головного мозга была доставлена в больницу. Водителю большегруза помощь врачей не понадобилась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли водителю, которому зажало ноги в салоне в результате ДТП под Рузой.