Подмосковные спасатели освободили годовалого ребенка из запертой машины
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили годовалого малыша из запертого автомобиля, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в субботу. За помощью к спасателям обратилась мама ребенка. Женщина рассказала, что усадила сына в детское кресло и начала обходить машину, однако малыш заблокировал двери.
Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и быстро деблокировали дверь. Уточняется, что ребенку не понадобилась медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели эвакуировали пятьдесят человек, в том числе пятнадцать детей, во время пожара в многоквартирном доме в Подольске.