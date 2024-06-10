Подмосковные спасатели освободили годовалого ребенка из запертой машины

Инцидент произошел в субботу. За помощью к спасателям обратилась мама ребенка. Женщина рассказала, что усадила сына в детское кресло и начала обходить машину, однако малыш заблокировал двери.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и быстро деблокировали дверь. Уточняется, что ребенку не понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели эвакуировали пятьдесят человек, в том числе пятнадцать детей, во время пожара в многоквартирном доме в Подольске.