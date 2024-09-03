Грузовик загорелся на ходу на трассе в Подмосковье из-за лопнувшего колеса

Работники 269-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили грузовик, который загорелся на ходу на автодороге в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось на семьдесят третьем километре трассы «Дон». Сначала у большегруза лопнуло колесо, затем начался пожар. Огонь быстро перекинулся на кабину.

Никто из людей не пострадал, водитель грузовика успел вовремя покинуть транспортное средство.

Ранее сообщалось, что на трассе в Ступино произошло попутное столкновение легковушки и двух фур.