Грузовик загорелся на ходу на трассе в Подмосковье из-за лопнувшего колеса
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники 269-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили грузовик, который загорелся на ходу на автодороге в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
ЧП случилось на семьдесят третьем километре трассы «Дон». Сначала у большегруза лопнуло колесо, затем начался пожар. Огонь быстро перекинулся на кабину.
Никто из людей не пострадал, водитель грузовика успел вовремя покинуть транспортное средство.
Ранее сообщалось, что на трассе в Ступино произошло попутное столкновение легковушки и двух фур.