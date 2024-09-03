Мужчина пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой на трассе в Ступино

Безопасность
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Авария с участием двух грузовых автомобилей и легковушки произошла в Ступино. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

ДТП случилось на 308-м километре трассы А-108. Столкнувшиеся транспортные средства ехали в попутном направлении. В результате 30-летний водитель легковой машины оказался зажат искореженными конструкциями авто.

Мужчину деблокировали работники 269-й пожарно-спасательной части. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья иномарка протаранила автобусную остановку, пострадали две женщины.

Актуально
Подмосковье
ГКУ МО «Мособлпожспас»