Мужчина пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой на трассе в Ступино
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Авария с участием двух грузовых автомобилей и легковушки произошла в Ступино. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
ДТП случилось на 308-м километре трассы А-108. Столкнувшиеся транспортные средства ехали в попутном направлении. В результате 30-летний водитель легковой машины оказался зажат искореженными конструкциями авто.
Мужчину деблокировали работники 269-й пожарно-спасательной части. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.
Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья иномарка протаранила автобусную остановку, пострадали две женщины.