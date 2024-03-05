«Кричала о помощи»: подмосковные спасатели вскрыли дверь квартиры, хозяйка которой не могла ходить
Подмосковные спасатели вскрыли дверь квартиры, хозяйка которой звала на помощь
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Подмосковные спасатели вскрыли дверь квартиры, хозяйка которой звала на помощь, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Инцидент произошел накануне в Одинцовском округе. Выяснилось, что женщина получила травму ноги, поэтому не смогла сама открыть дверь сотрудникам скорой помощи.
В Систему-112 о случившемся рассказал сосед женщины. Он услышал, как та звала на помощь. На место оперативно прибыли работники 244-й пожарно-спасательной части.
Спасатели вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и обеспечили медикам доступ в квартиру. Сотрудники скорой помощи осмотрели женщину и диагностировали ушиб, от госпитализации пострадавшая отказалась.
Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили мужчину, которого в собственной квартире закрыла на ключ знакомая.