«Кричала о помощи»: подмосковные спасатели вскрыли дверь квартиры, хозяйка которой не могла ходить

Подмосковные спасатели вскрыли дверь квартиры, хозяйка которой звала на помощь, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел накануне в Одинцовском округе. Выяснилось, что женщина получила травму ноги, поэтому не смогла сама открыть дверь сотрудникам скорой помощи.

В Систему-112 о случившемся рассказал сосед женщины. Он услышал, как та звала на помощь. На место оперативно прибыли работники 244-й пожарно-спасательной части.

Спасатели вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и обеспечили медикам доступ в квартиру. Сотрудники скорой помощи осмотрели женщину и диагностировали ушиб, от госпитализации пострадавшая отказалась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили мужчину, которого в собственной квартире закрыла на ключ знакомая.