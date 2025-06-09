Грузовое судно под флагом Сингапура загорелось у побережья Индии

Судно длиной в 270 метров двигалось из Коломбо в Мумбаи. Оно шло под флагом Сингапура. У побережья штата Керала корабль загорелся, и экипаж не сумел справиться с пожаром самостоятельно. Был отдан приказ об эвакуации. 18 человек эвакуировались на шлюпках, еще четверо пропали без вести.

В данный момент военно-морские силы Индии заняты попыткой спасти судно, а также людей, которые находятся в море. Они проводят спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что судно «Мадлен» с экоактивисткой Гретой Тунберг перехвачено израильскими военными. Общественники приблизились к берегам сектора Газа, чтобы передать гуманитарный груз и обратить внимание на условия жизни мирных жителей. Судно было окружено дронами и вертолетами, после чего с них было распылено неизвестное жидкое и белое вещество. После этого связь с «Мадлен» была потеряна.