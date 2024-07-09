Грузовой поезд и маршрутка столкнулись в Запорожской области
Фото: [МЧС России]
На железнодорожном переезде в районе села Новобогдановка в Запорожской области столкнулись грузовой состав и маршрутка, сообщают в МЧС России.
В салоне маршрутки находились семь человек. Предварительно, пятеро из них погибли. Водитель микроавтобуса и один пассажир госпитализированы.
На месте аварии работали 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. О причинах трагедии не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Мытищах женщина-водитель сбила на дороге девочку вне зоны пешеходного перехода.