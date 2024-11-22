Последние события украинского конфликта установят новый статус-кво к моменту вступления Дональда Трампа в президентскую должность. Так считает издание Guardian.

В статье напомнили, что Трамп собирался прекратить украинский конфликт путем переговоров. В то же время российская сторона нанесла удар ракетой по промышленному комплексу в Днепропетровске, который снабжал ВСУ техникой и вооружениями. В результате Трамп к моменту своей инаугурации столкнется совершенно с другой ситуацией на Украине.

«Эскалации, которые происходят сейчас, установят новый статус-кво ко дню, когда он станет президентом», — указали журналисты.

В итоге возможности Трампа будут совершенно неопределенными. Они будут варьироваться в зависимости от военной обстановки, от жесткого торга до полной сдачи Украины на растерзание России.

Ранее пуск ракеты «Орешник» прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. По его словам, удар по Днепропетровску стал ответом на обстрел ракетами западного производства российских территорий. Безрассудные действия союзников Киева не останутся безнаказанными, таков главный посыл атаки ВС РФ.