Guardian: западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян

По мнению журналистов, сотрудники спецслужб стали чаще проводить попытки вербовки в отношении россиян. Таковы их данные, полученные за последние несколько месяцев.

«Несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки подтвердили, что западные агентства активизировали попытки вербовки», — указали они.

Наибольший шанс быть завербованными у тех, кто сам ищет такой возможности, проявляет инициативу в данном направлении. Иногда вербовщики действуют довольно прямолинейно, они предлагают внушительные суммы интересным им людям за передачу нужных сведений. Вербовка агентуры прямо в России стала представляться иностранцам слишком опасной, поэтому они стремятся проводить данный процесс на территории третьих стран. Все случаи вербовки держатся в строгом секрете даже внутри самих спецслужб. Таким образом, предотвращается утечка данных.

Ранее сообщалось, что был задержан житель Мариуполя, который призывал в социальных сетях убивать русских. Теперь ему грозит внушительный срок лишения свободы за экстремизм.