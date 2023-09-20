Губернатор Андрей Воробьев встретился с жителями пострадавшего дома, размещенными в ДК «Балашиха»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после проведения оперативного штаба на месте взрыва в подмосковной Балашихе, встретился и поговорил с жителями пострадавшего дома и соседнего, которые временно размещены в доме культуры «Балашиха».

«Будем адресно работать с каждым. Пока людей разместили в местном ДК, организовали горячий чай и сухой паек. Вместе со старшими по дому обзваниваем пострадавших», — написал губернатор в своих социальных сетях.

Андрей Воробьев заверил, что при необходимости людей размесят в ближайших в гостиницах и доме отдыха, пока МЧС проводит обследование дома. В настоящее время в первые три подъезда дома, где произошел взрыв, зайти нельзя — опасность обрушения сохраняется.

«После разбора завалов, это происходит к концу дня, в какие-то подъезды уже можно будет зайти для того, чтобы забрать все необходимые вещи, ценности, чтобы чувствовать себя подготовленным к работе и жизни», — рассказал план действий Андрей Воробьев.

Напоминаем, что в муниципалитете организовали сбор помощи для пострадавших от взрыва газа в девятиэтажном жилом доме. В администрации уточнили, что в настоящий момент необходимо постельное белье, одеяла, подушки и теплые вещи.