Губернатор Артамонов: Липецк подвергся массированной атаке БПЛА, работают ПВО

Около 2 часов ночи в пятницу, 9 августа, на территории Липецкой области в связи с возможной атакой ВСУ был введен режим воздушной опасности.

Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем аккаунте в соцсетях, Липецк подвергся массированной атаке вражеских дронов. Сейчас их пытаются уничтожить в небе силы противовоздушной обороны.

«ВНИМАНИЕ! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Работают ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», — написал Артамонов.

Со слов губернатора Липецкой области, системами ПВО сбиты уже несколько воздушных целей. Некоторые паблики в соцсетях сообщают о двух пострадавших в ходе вражеской атаки.

Ранее стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.