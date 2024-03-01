Губернатор Балицкий заявил о преимуществе российской артиллерии в Запорожской области

Российские войска в регионе ведут наступление в ряде мест, заметно превосходя неприятеля в артиллерийской поддержке. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, его слова привели РИА Новости .

Подразделения ВС РФ пробуют нащупать в Запорожской области самые уязвимые места в оборонительной линии противника, при этом становится заметно, что российская артиллерия заметно превосходит украинскую.

«Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться», - отметил он.

Особенно заметно это на участках фронта в районе Вербового и Работино. Балицкий добавил, что у российских военнослужащих очень хорошее настроение и высокий дух.

Ранее полковник ВСУ заявил, что украинские военные постепенно приходят в отчаяние из-за сильного перевеса сил в сторону РФ. Особенно это превосходство заметно в сфере ресурсов.