Губернатор Белгородчины Гладков сообщил о погибшем и трех раненых после ударов ВСУ по региону

В Белгородской области в результате ударов беспилотников погиб один человек, еще трое местных жителей, включая подростка, получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Инциденты произошли в разных населенных пунктах региона в течение дня. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа удар беспилотника пришелся по автомобилю. Находившийся в нем мужчина скончался в больнице от полученных тяжелейших травм. Второго пассажира машины с многочисленными осколочными ранениями госпитализировали.

Позднее стало известно о пострадавших в городе Грайворон. Там в результате детонации взрывного устройства с дрона ранения получили женщина и тринадцатилетний мальчик. Их также доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Глава региона уточнил, что информация о последствиях продолжает поступать и анализироваться. Ситуация в приграничных районах Белгородской области остается напряженной, атаки с использованием дронов и артиллерии происходят регулярно, что приводит к новым жертвам среди гражданского населения.

