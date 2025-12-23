Диверсанта осудят за подготовку теракта на День Победы в Подмосковье

В Москве следственные органы Главного следственного управления СК РФ совместно с УФСБ и ГУПЭ МВД завершили расследование резонансного уголовного дела о подготовке террористического акта, который планировался к совершению в преддверии Дня Победы.

Фигурантом является Андрей Бызов*, который обвиняется по трем тяжким статьям Уголовного кодекса: публичное оправдание терроризма в интернете, участие в деятельности запрещенной в России террористической организации и, что наиболее серьезно, — приготовление к совершению теракта.

Следствие установило, что Бызов*, придерживающийся праворадикальных националистических взглядов, в 2024-2025 годах через один из мессенджеров начал публично распространять материалы, оправдывающие терроризм. Это стало первым шагом к более опасной деятельности. Вскоре он вышел на связь с представителем террористической организации, ведущей боевые действия против российских войск на стороне Украины, и согласился за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов США в криптовалюте совершить диверсию. Целью был выбран военный объект на территории Московской области, а датой исполнения — символически значимое 9 мая 2025 года.

Согласно разработанному плану, Бызов* должен был самостоятельно забрать самодельное взрывное устройство из заранее оборудованного тайника, установить его вблизи объекта и дистанционно привести в действие. В рамках подготовки он проводил наблюдение за территорией, собирая и передавая своему куратору разведывательную информацию. Однако все его действия были взяты под контроль правоохранительными органами. Преступление удалось пресечь именно на стадии приготовления — самой ранней и, с точки зрения предотвращения, наиболее важной фазе.

При обыске в жилище подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Доказательная база, собранная следователями, оказалась объемной и включает не только вещественные улики, но и заключения ключевых судебных экспертиз: взрывотехнической, психолого-лингвистической, а также данные осмотра переписок в телефоне, показания свидетелей и результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Примечательно, что сам фигурант дал признательные показания. Уголовное дело в отношении Андрея Бызова с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд.

* Внесен в реестр экстремистов и террористов в России.