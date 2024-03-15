Губернатор Белгородской области Гладков: жителей Козинки эвакуировали в безопасное место

Жилые дома в Козинке получили сильные повреждения в результате нескольких ударов по селу. В связи с этим жителей данного населенного пункта вывезли в более безопасные для них места. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Вячеслав Гладков, глава региона.

Он указал, что эвакуацию проводили бойцы территориальной самообороны. Также всех жителей в пути сопровождал священник.

«Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», - пожаловался Гладков.

Уже в безопасном месте сельчане могут выбрать, куда они двинутся дальше. Они поедут либо к собственным родственникам, либо же в пункты временного размещения, которые им предлагают местные власти.

Козинка не только подверглась нескольким дистанционным ударам. Ее также пытались штурмовать диверсионные группы ВСУ, за счет чего здания в деревне получили значительные повреждения.