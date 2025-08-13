Губернатор Белгородской области опроверг ранение пятерых детей, попавших под удар дрона ВСУ

Пятеро детей, находившиеся в частном доме во время удара по нему украинским беспилотником, не пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее появлялись сообщения, что в Грайворонском районе Белгородской области после атаки украинского БПЛА были ранены пятеро детей. Они находились в частном жилом доме, когда по нему нанес удар дрон. После этого всех детей отправили в больницу.

«Слава богу, ранения и травмы не подтвердились. Действительно, все дети были очень напуганы, и сейчас они под присмотром врачей», — указал губернатор.

Гладков добавил, что в ближайшее время их передадут из медицинского учреждения родителям. Местные власти помогут этой семье с жильем. Дом осмотрят, и после этого будет принято решение. Возможно, здание восстановят, либо семью переселят в новый дом.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов Российской Федерации. Это произошло всего за 2,5 часа днем 10 августа.