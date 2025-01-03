Губернатор Белгородской области подвергся атаке дрона ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Муром Шебекинского округа и едва не попал под вражеский дрон. Сбить его помогли коллеги из стрелкового оружия.

Гладков совершал рабочий визит в село 3 января. Вместе с командой он изучил повреждения дома и магазина, принадлежащих одной семье. В ходе оценки губернатор дал поручение Андрею Гридневу составить акты на выделение компенсации за поврежденное имущество. В этот момент в воздухе появился дрон ВСУ.

«Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия. Переговорили с и.о.главы села Виктором Ивановичем. Договорились о дополнительной помощи тем, кто там живет, продуктами и детекторами дронов», — рассказал Гладков в официальном канале в Telegram.

Также глава региона отметил, что в скором времени все повреждения закроют панелями, так как из-за оперативной обстановки провести серьезные изменения невозможно.

Ранее сообщалось, что в первый день 2025 года два села в Белгородской области остались без электроснабжения.