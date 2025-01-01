Два села в Белгородской области остались без электроснабжения

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, заявил , что в результате обстрела ВСУ Шебекинского городского округа, два населенных пункта — Зиборовка и Муром — остались без электроснабжения.

Информацию об обстреле губернатор опубликовал около 1:30 мск в своем телеграм-канале. Из его сообщения следует, что в Шебекино в результате инцидента повреждены окна в двух жилых домах.

В Зиборовке и Муроме произошло аварийное отключение электричества, о чем также сообщил Гладков. К 10:00 утра он уточнил, что в этих населенных пунктах уже ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

За последние 24 часа в Шебекинском округе пострадал один гражданский человек. Повреждения получили 15 частных домов, 4 многоквартирных здания и 5 автомобилей.

Губернатор также отметил, что в ходе четырех обстрелов по Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка и хутору Панков было выпущено 4 боеприпаса.

Кроме того, в небе над округом сбиты 4 беспилотника. Пострадавший получил медицинскую помощь в Шебекинской центральной районной больнице и был отправлен домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Ранее сообщалось, что в первые минуты 2025 года украинские вооруженные силы осуществили ракетный обстрел Беловского района Курской области.