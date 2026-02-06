Губернатор Белгородской области сообщил о масштабных разрушениях инфраструктуры после ночных ударов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал о значительных разрушениях в результате ночного обстрела региона. В своем телеграм-канале он указал, что удары были нанесены по гражданским объектам, военных целей в зоне поражения не было.

По словам главы региона, аварийные службы уже приступили к работе, однако масштаб повреждений серьезен.

«У нас большой объем повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Все аварийные бригады на своих местах», — подчеркнул Гладков.

При этом он воздержался от детализации обстановки, отметив, что «враг внимательно анализирует текущую ситуацию».

После выезда на место происшествия и экстренного совещания губернатор провел заседание оперативного штаба. На нем заслушали доклады представителей энергетических компаний, водоканала, городской администрации, а также силовых и спасательных ведомств. По предварительной оценке, необходимость в развертывании пунктов временного размещения и обогрева на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 5 февраля силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над территорией РФ.