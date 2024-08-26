Губернатор Бусаргин получил выплатить компенсации ущерба после атак БПЛА на Саратовскую область

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин дал задание региональному Минфину выделить средства для компенсации причиненного ущерба пострадавшим при ударе украинских БПЛА по Саратовской области.

Речь идет о поврежденных автомобилях и жилье.

Также глава региона подчеркнул, что до жильцов поврежденных домов необходимо в кратчайшие сроки доводить всю информацию по возможностям размещения.

Ранее сообщалось, что обломки украинских беспилотников упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе. В Саратове пострадали двое человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. В Энгельсе были повреждены около 20 автомобилей.