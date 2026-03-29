Губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении 27 беспилотников над Ленобластью

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников над Ленинградской областью. По последним данным, уничтожено 18 летательных аппаратов, при этом разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили 18 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Информация об этом появилась в его официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, которые привел глава региона, в результате падения сбитых дронов никто не пострадал, а объекты инфраструктуры и жилые строения не получили повреждений. При этом губернатор уточнил, что работа по отражению атаки продолжается.

Ранее в тот же день Дрозденко информировал о том, что силами ПВО были ликвидированы семь беспилотных летательных аппаратов. В течение короткого времени количество сбитых дронов увеличилось более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате удара беспилотника погиб мирный житель. Трагедия произошла в городе Грайворон.