В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом
Фото: [t.me/vvgladkov]
В селе Никольское Белгородской области четыре человека погибли в результате прямого попадания снаряда в жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Террористический удар унес жизнь целой семьи, бабушки, мамы, ее гражданского супруга и 17-летнего сына. При этом удалось спасти жизнь маленькой внучки.
У девочки закрытая черепно-мозговая травма, и она находится в реанимации областной детской больницы. Ее состояние удалось стабилизировать.
Ранее Гладков сообщал о двух раненых после сегодняшних обстрелов Белгорода и Белгородской области. Удары украинских террористов были направлены на жилые дома.