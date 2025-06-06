Губернатор Гладков попал под удар украинского беспилотника
Украинский беспилотник ударил по зданию суда в Белгороде, где находился Гладков
Фото: [unsplash.com]
Украинские беспилотники нанесли удар по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Видео с последствиями атаки опубликованы в его официальном телеграм-канале.
Гладков находился в здании во время второй атаки БПЛА. Там он осматривал повреждения, нанесенные первым беспилотником.
В результате инцидента травмы получил водитель автомобиля, который в момент атаки проезжал под зданием. Мужчину госпитализировали с баротравмой.
Гладков также отметил, что в результате атаки в здании суда выбиты окна, а его фасад поврежден.
По словам главы региона, подобные удары со стороны ВСУ специально ориентированы на столицу Белгородской области и нацелены на дестабилизацию работы местных органов власти.
Киевский режим регулярно осуществляет атаки на российские регионы, в частности на Белгородскую, Курскую и Брянскую области, граничащие с Украиной, используя свои террористические методы.
Украинские вооруженные формирования не останавливаются перед применением деструктивных и опасных способов ударов — беспилотников, ракет и других средств, чтобы запугать мирных жителей РФ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с рельсов в Прохоровском районе региона сошел тепловоз.