Украинские беспилотники нанесли удар по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Видео с последствиями атаки опубликованы в его официальном телеграм-канале.

Гладков находился в здании во время второй атаки БПЛА. Там он осматривал повреждения, нанесенные первым беспилотником.

В результате инцидента травмы получил водитель автомобиля, который в момент атаки проезжал под зданием. Мужчину госпитализировали с баротравмой.

Гладков также отметил, что в результате атаки в здании суда выбиты окна, а его фасад поврежден.

По словам главы региона, подобные удары со стороны ВСУ специально ориентированы на столицу Белгородской области и нацелены на дестабилизацию работы местных органов власти.

Киевский режим регулярно осуществляет атаки на российские регионы, в частности на Белгородскую, Курскую и Брянскую области, граничащие с Украиной, используя свои террористические методы.

Украинские вооруженные формирования не останавливаются перед применением деструктивных и опасных способов ударов — беспилотников, ракет и других средств, чтобы запугать мирных жителей РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с рельсов в Прохоровском районе региона сошел тепловоз.