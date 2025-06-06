В Белгородской области с рельсов сошел тепловоз

В Белгородской области произошел сход тепловоза с рельсов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, причиной инцидента является подрыв железнодорожных путей.

Инцидент произошел в Прохоровском районе. Предварительно, пострадавших нет.

Это уже пятый подобный случай за последние пару дней. Все началось с подрыва в Белгородской и Курской областях в ночь на 1 июня.

В результате инцидента под Белгородом пассажирский поезд рухнул с моста, что привело к гибели семерых человек.

В Курской области также был подорван мост, по которому двигался тепловоз. Жертв и пострадавших там не было. Следственный комитет России (СКР) квалифицировал произошедшее в этих регионах как теракт.

Гладков отметил, что из-за порыва железнодорожных путей движение поездов было задержано на 2,5 часа. В настоящее время ограничения сняты и все составы следуют по расписанию.

Также глава региона сообщил о повреждении части железнодорожного полотна — последствия устраняют ремонтные бригады.

Ранее сообщалось о взрыве на железнодорожных путях в Воронежской области.