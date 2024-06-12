Губернатор Гладков сообщил о минировании украинцами приграничной зоны

Российскую территорию рядом с украинской границей в Белгородской области начали минировать. ВСУ забрасывают в регион мины с сейсмодатчиками. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Запись об этом он сделал в своем Telegram-канале. Глава региона заявил, что действия украинской армией вызвали новую опасность, которой ранее не наблюдалось.

«Противник в 10-километровой зоне, приграничной, разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками», - указал он.

Губернатор призвал всех местных жителей не приближаться к предметам, похожим на боеприпасы, и при их обнаружении немедленно вызывать представителей экстренных служб. Гладков пообещал, что в ближайшее время власти начнут распространять изображения мин, чтобы людям было легче их опознавать.

Ранее сообщалось, что по цели в Белгороде был нанесен удар самолетом ВСУ. Об этом заявил британский телеканал. Он не стал приводить никаких подробностей этой атаки.