Губернатор Гладков: за прошедшие сутки ВСУ около 40 раз обстреляли Белгородскую область

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 38 снарядов, сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ударам подверглись пять районов и областной центр. При этом Белгород ВСУ атаковали дважды. Ночью средства ПВО уничтожили 7 снарядов РСЗО «Ольха» и 4 БПЛА самолетного типа. Утром было сбито еще два дрона противника и 4 снаряда РСЗО RM-70 «Вампир».

Пострадавших не было. В двух квартирах областного центра выбиты окна, пострадал хозяйственный объект и четыре автомобиля.

В области есть разрушения в 16 домовладениях. В Грайворонском, Губкинском и Шебекинском городских округах, а также в Краснояружском районе атаки ВСУ не достигли цели, обошлось без пострадавших и разрушений.

В пограничной с Украиной Белгородской области высокий (желтый) уровень террористической опасности установлен с 11 апреля 2022 года. Сегодня ночью в Белгороде вновь объявлялась ракетная опасность.