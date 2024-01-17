В Белгороде была объявлена ракетная опасность

В Белгороде снова начал действие режим ракетной опасности. Об этом сообщили представители городской мэрия в официальных социальных сетях .

В своем посте представители мэрии предупредили местных жителей о ракетной опасности. Они призвали белгородцев оставаться в своих домах и не подходить близко к окнам.

Центральные и приграничные регионы РФ на регулярной основе попадают под обстрелы со стороны украинских ВС, которые атакуют города и области при помощи БПЛА и организовывают диверсии. В понедельник отечественные системы ПВО перехватили еще один вражеский БПЛА в то время, как он был на подлете к Белгороду.

В Белгородской области введен желтый уровень терропасности, что означает усиленную работу органов, досмотры на вокзалах, перевод медорганизаций в повышенную готовность и усиленную охрану стратегически важных объектов в городах.

Ранее белгородские власти предупредили местных жителей об авиационной опасности.