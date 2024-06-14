Губернатор Голубев подтвердил работу систем ПВО в Ростове

О том, что в небе над Ростовской областью успешно была отражена массовая атака БПЛА, Голубев написал в мессенджере.

«Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются», — написал глава региона.

Ранее о мощном взрыве в небе над Ростовом-на-Дону сообщил SHOT. Отмечалось, что, по предварительной информации, громкий звук может быть связан с системой ПВО. Как сообщили в соцсетях местные жители, из-за взрыва на некоторых автомобилях сработала сигнализация.

О работе ПВО в разных регионах РФ сообщается регулярно. Министерство обороны России информирует о попытках ВСУ атаковать объекты на территории страны.

В марте 2024-го года на Ростовскую область также была совершена массовая атака украинских дронов. В том месяце власти региона пять раз предупреждали о работе ПВО.

Ранее мы также сообщали, что о взрыве на окраине Шебекино сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, жертв нет.