В Ростове прогремел мощный взрыв

В небе над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы, сообщил SHOT. По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что местные жители услышали два громких взрыва около 02:00. Они, пишет издание, увидели в небе яркую вспышку. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

В соцсетях жители Ростова отмечают, взрыв был настолько громких, что на некоторых автомобилях сработала сигнализация. Люди рассказали, что отчетливо громкие звуки слышали на Профсоюзной улице, улицах Текучева и Мадояна.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на окраине Шебекино произошел взрыв. Все обстоятельства случившегося, подчеркнул он в мессенджере, устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

О работе системы ПВО сообщается регулярно. Министерство обороны РФ также регулярно информирует о сбитых в небе над разными регионами беспилотниках ВСУ. Кроме того, в таких регионах как Белгородская, Брянская, Курская области, а также Республика Крым и Севастополь, система ПВО сбивает снаряды и ракеты.

10 июня мы сообщали, что три беспилотника ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области. Обошлось без жертв и разрушений.