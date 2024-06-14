На окраине Шебекино прогремел взрыв

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на окраине Шебекино произошел взрыв. Об этом он написал в мессенджере 14 июня.

Глава региона отметил, что причины взрыва неизвестны. Их предстоит установить. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Район, где произошел взрыв, оцеплен.

«По состоянию на данный момент известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Позже глава региона сообщил в своих соцсетях о ракетной опасности в регионе. Он призвал всех жителей спуститься в подвалы и укрытия. В 01:25 по московскому времени Гладков проинформировал об отбое опасности.

Белгородская область подвергается обстрелам со стороны ВСУ практически ежедневно. Чаще всего под удар попадают территории Шебекинского и Грайворонского районов региона.

В Белгородской, Брянской и Курской областях установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует на территории Крыма и Севастополя.

13 июня стало известно, что из-за обстрелов ВСУ в Горловке в ДНР погиб журналист телеканала НТВ Валерий Кожин. Ему было 46 лет.

Комментируя произошедшее, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила украинскую армию в целенаправленной атаке на российских журналистов.