Губернатор Голубев сообщил о ночной атаке десятков дронов на Ростовскую область

Более 10 беспилотных летательных аппаратов, запущенных по территории Ростовской области, сбиты за последние часы силами противовоздушной обороны, проинформировал в соцсетях глава региона Василий Голубев.

Отмечается, что все вражеский дроны ликвидированы в небе на севере области.

По словам губернатора Ростовской области, в настоящее время военные продолжают отражать массированную атаку ВСУ. Пострадавших нет, добавил Голубев.

Ранее мы сообщали, что в ночь на субботу, 20 июля, в Севастополе властями объявлена баллистическая ракетная опасность.

Напомним, утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 150 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, был объявлен в городе днем траура. СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт».