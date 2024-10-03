Губернатор Хабаровского края возглавил штаб по тушению пожара в музыкальном театре

В Хабаровске создали штаб по ликвидации пожара в здании музыкального театра. Его возглавил губернатор региона Дмитрий Деменшин, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Губернатор края взял ситуацию под контроль. Огонь охватил тысячу квадратных метров в здании. Загорелись обшивка и кровля. На месте ЧП работают 39 сотрудников МЧС, привлечено восемь единиц техники.

Хабаровский краевой академический музыкальный театр является крупнейшим профессиональным театром региона.

Ранее сообщалось о том, что в Рязанской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась почти на 30 га.